Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 398 Lira 67 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 398 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 222 bin 942 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 52 bin 993 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 398 lira 67 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 368 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 918 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 878 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 589 bin 688 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 881 bin 529 metreküp olarak kayıtlara geçti.