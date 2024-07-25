Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 347 Lira 83 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 347 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 611 bin 143 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 681 bin 251 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 347 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 412 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 865 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 830 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 8 bin 31 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 521 bin 729 metreküp olarak kayıtlara geçti.