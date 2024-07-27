Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 392 Lira 27 Kuruş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 392 Lira 27 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 392 lira 27 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 11 milyon 946 bin 500 lira oldu. Türkiye'ye 136 milyon 2 bin 784 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

27.07.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 392 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 946 bin 500 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 940 bin 755 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 392 lira 27 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 150 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 911 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 872 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 2 bin 784 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 778 bin 685 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 392 Lira 27 Kuruş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 15:12:06. #1.11#
SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 392 Lira 27 Kuruş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement