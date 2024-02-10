Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 468 Lira 98 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 468 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 480 bin 301 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 717 bin 761 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 468 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 619 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 992 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 945 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 181 milyon 681 bin 585 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 181 milyon 681 bin 492 metreküp olarak kayıtlara geçti.