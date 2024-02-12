Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 418 Lira 39 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 418 Lira 39 Kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 418 Lira 39 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 418 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 5 milyon 469 bin 436 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 134 milyon 533 bin 349 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

12.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 418 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 469 bin 436 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 785 bin 477 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 418 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 525 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 939 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 897 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 533 bin 349 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 381 bin 498 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 418 Lira 39 Kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 418 Lira 39 Kuruş - Son Dakika
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