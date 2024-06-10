Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 10 bin 450 lira olarak belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 450 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 392 bin 350 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 573 bin 765 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 450 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 186 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 972 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 927 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 354 bin 728 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 86 milyon 587 bin 505 metreküp olarak kayıtlara geçti.