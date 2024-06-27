Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 422 Lira 64 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 422 Lira 64 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 422 lira 64 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 20 milyon 449 bin 222 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 98 milyon 525 bin 79 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

27.06.2024 14:35
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 422 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 449 bin 222 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 994 bin 90 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 422 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 962 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 943 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 901 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 98 milyon 525 bin 79 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 608 bin 253 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 422 Lira 64 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 422 Lira 64 Kuruş - Son Dakika
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