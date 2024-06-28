Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 499 Lira 54 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 499 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 116 bin 900 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 449 bin 222 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 499 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 846 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 24 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 974 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 562 bin 665 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 747 bin 259 metreküp olarak kayıtlara geçti.