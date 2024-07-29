Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 410 Lira 18 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 410 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 429 bin 575 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 292 bin 90 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 410 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 127 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 930 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 889 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 576 bin 859 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 457 bin 230 metreküp olarak kayıtlara geçti.