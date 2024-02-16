Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 575 Lira Oldu

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 575 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 427 bin 278 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 12 bin 818 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 575 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 608 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 104 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 46 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 190 milyon 808 bin 836 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 191 milyon 35 bin 381 metreküp olarak kayıtlara geçti.