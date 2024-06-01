Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 606 Lira 7 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 606 Lira 7 Kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 606 Lira 7 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 606 lira 7 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 8 milyon 293 bin 950 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 95 milyon 247 bin 946 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

01.06.2024 15:01
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 606 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 293 bin 950 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 920 bin 85 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 606 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 782 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 136 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 75 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 247 bin 946 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 421 bin 302 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 606 Lira 7 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 606 Lira 7 Kuruş - Son Dakika
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