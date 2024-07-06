Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 638 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 638 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 444 bin 944 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 323 bin 488 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 638 lira 22, gaz ticaret miktarı ise 897 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 170 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 106 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 472 bin 221 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 379 bin 160 metreküp olarak kayıtlara geçti.