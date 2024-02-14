Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 794 Lira 96 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 794 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 3 bin 994 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 680 bin 525 olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 794 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 112 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 334 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 255 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 193 milyon 338 bin 568 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 192 milyon 530 bin 494 metreküp olarak kayıtlara geçti.