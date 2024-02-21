Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 829 Lira 43 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 829 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 25 milyon 990 bin 638 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 25 milyon 198 bin 38 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 829 lira 43 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 400 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 370 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 287 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 728 bin 270 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 226 milyon 405 bin 100 metreküp olarak kayıtlara geçti.