Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 981 Lira 89 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 981 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 731 bin 500 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 25 milyon 990 bin 638 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 981 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 252 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 530 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 432 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 218 milyon 202 bin 160 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 217 milyon 322 bin 832 metreküp olarak kayıtlara geçti.