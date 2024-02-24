Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 903 Lira 81 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 903 Lira 81 Kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 903 Lira 81 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 903 lira 81 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 186 bin 833 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 855 bin 592 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 903 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 179 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 449 lira, satış fiyatı ise 10 bin 358 lira 62 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 207 milyon 657 bin 522 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 206 milyon 904 bin 225 metreküp olarak kayıtlara geçti.

24.02.2024 14:57  Güncelleme: 14:59
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 903 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 186 bin 833 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 855 bin 592 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 903 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 179 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 449 lira, satış fiyatı ise 10 bin 358 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 207 milyon 657 bin 522 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 206 milyon 904 bin 225 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 903 Lira 81 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 903 Lira 81 Kuruş - Son Dakika
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