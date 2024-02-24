Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 903 Lira 81 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 903 lira 81 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 186 bin 833 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 855 bin 592 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 903 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 179 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 449 lira, satış fiyatı ise 10 bin 358 lira 62 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 207 milyon 657 bin 522 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 206 milyon 904 bin 225 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı. Mitingde Filistin'e insanlık dışı saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail'le ilişkilerin kesilmesi istenen pankart, pankartı açanların yanına gelinerek kaldırıldı.
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