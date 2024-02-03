Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 132 Lira 81 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 132 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 778 bin 301 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 115 bin 728 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 132 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 238 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 689 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 576 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 241 milyon 185 bin 307 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 241 milyon 570 bin 878 metreküp olarak kayıtlara geçti.