Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 261 Lira 36 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 261 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 349 bin 645 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 448 bin 508 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 261 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 475 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 824 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 698 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 250 milyon 928 bin 820 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 250 milyon 901 bin 481 metreküp olarak kayıtlara geçti.