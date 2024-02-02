Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 25 Lira 28 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 25 lira 28 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 115 bin 728 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 349 bin 645 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 25 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 464 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 576 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 474 lira 2 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 255 milyon 784 bin 841 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 256 milyon 373 bin 919 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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