Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 338 Lira 77 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 338 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 212 bin 335 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 201 bin 496 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 338 lira 77 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 460 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 905 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 771 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 231 milyon 560 bin 197 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 232 milyon 647 bin 384 metreküp olarak kayıtlara geçti.