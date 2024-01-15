Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 308 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 308 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 370 bin 347 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 500 bin 668 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 308 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 475 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 873 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 742 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 232 milyon 366 bin 909 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 232 milyon 480 bin 826 metreküp olarak kayıtlara geçti.