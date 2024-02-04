Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 35 Lira 9 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 35 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 455 bin 966 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 13 milyon 778 bin 301 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 35 lira 9 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 310 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 586 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 483 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 229 milyon 859 bin 785 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 229 milyon 259 bin 65 metreküp olarak kayıtlara geçti.