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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 408 Lira 3 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 408 Lira 3 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 408 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 5 milyon 238 bin 433 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 241 milyon 235 bin 329 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 408 Lira 3 Kuruş
17.01.2024 - 14:18,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 408 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 238 bin 433 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 21 milyon 519 bin 736 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 408 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 459 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 978 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 837 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 241 milyon 235 bin 329 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 241 milyon 480 bin 234 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 408 Lira 3 Kuruş - Son Dakika
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