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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 531 Lira 86 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 531 Lira 86 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 531 lira 86 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 208 bin 758 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 443 bin 350 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 531 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 366 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 108 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 955 lira 27 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 193 milyon 547 bin 539 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 494 bin 984 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 531 Lira 86 Kuruş
09.01.2024 - 15:04,  Güncelleme: 15:05
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 531 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 208 bin 758 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 443 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 531 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 366 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 108 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 955 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 193 milyon 547 bin 539 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 494 bin 984 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 531 Lira 86 Kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 531 Lira 86 Kuruş - Son Dakika
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