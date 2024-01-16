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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 577 Lira - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 577 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 577 lira 18 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 21 milyon 519 bin 736 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 244 milyon 792 bin 31 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 577 Lira
16.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 14:57
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 577 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 519 bin 736 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 370 bin 347 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 577 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 857 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 156 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 998 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 244 milyon 792 bin 31 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 243 milyon 417 bin 143 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 577 Lira - Son Dakika
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