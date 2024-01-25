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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 671 Lira 3 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 671 Lira 3 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 671 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 55 bin 525 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 22 milyon 826 bin 857 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 671 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 547 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 254 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 87 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 236 milyon 570 bin 729 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 237 milyon 340 bin 250 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 671 Lira 3 Kuruş
25.01.2024 - 16:13,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 671 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 55 bin 525 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 22 milyon 826 bin 857 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 671 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 547 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 254 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 87 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 236 milyon 570 bin 729 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 237 milyon 340 bin 250 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 671 Lira 3 Kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 671 Lira 3 Kuruş - Son Dakika
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