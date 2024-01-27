 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 619 Lira 75 Kuruş - Son Dakika
Üye Girişi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 619 Lira 75 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 619 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 29 milyon 292 bin 511 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 28 milyon 507 bin 427 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 619 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 521 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 200 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 38 lira 76 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 250 milyon 704 bin 52 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 248 milyon 838 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 619 Lira 75 Kuruş
27.01.2024 - 14:29,
Abone Ol

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 619 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 29 milyon 292 bin 511 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 28 milyon 507 bin 427 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 619 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 521 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 200 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 38 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 250 milyon 704 bin 52 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 248 milyon 838 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 619 Lira 75 Kuruş - Son Dakika


14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12
Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı

Son Dakika
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
12:56 Yeniden Refah Partisi, Pozantı Belediye Başkan Adayını Açıkladı
12:29 Hizbullah'tan İsrail'e saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:00:52. #1.11#
SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 619 Lira 75 Kuruş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement