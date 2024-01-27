Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 619 Lira 75 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 619 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 29 milyon 292 bin 511 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 28 milyon 507 bin 427 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 619 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 521 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 200 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 38 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 250 milyon 704 bin 52 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 248 milyon 838 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.