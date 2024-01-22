Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 734 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 734 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 151 bin 881 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 293 bin 47 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 734 lira 29 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 120 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 321 lira, satış fiyatı ise 11 bin 147 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 215 milyon 743 bin 128 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 216 milyon 566 bin 150 metreküp olarak kayıtlara geçti.