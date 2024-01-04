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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 982 Lira 51 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 982 Lira 51 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 982 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 828 bin 890 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 985 bin 700 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 982 lira 51 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 321 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 581 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 383 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 194 milyon 490 bin 103 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 441 bin 289 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 982 Lira 51 Kuruş
04.01.2024 - 14:41,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 982 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 828 bin 890 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 985 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 982 lira 51 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 321 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 581 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 383 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 194 milyon 490 bin 103 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 193 milyon 441 bin 289 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 982 Lira 51 Kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 982 Lira 51 Kuruş - Son Dakika
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