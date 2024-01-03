Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 100 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 985 bin 700 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 94 bin 690 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 100 lira, gaz ticaret miktarı ise 817 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 705 lira, satış fiyatı ise 11 bin 495 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 61 bin 363 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 174 milyon 908 bin 468 metreküp olarak kayıtlara geçti.