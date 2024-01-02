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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 261 Lira 19 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 261 Lira 19 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 261 lira 19 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 94 bin 690 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 126 bin 408 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 261 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 416 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 874 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 648 lira 13 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 151 milyon 374 bin 480 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 152 milyon 266 bin 499 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 261 Lira 19 Kuruş
02.01.2024 - 15:25,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 261 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 94 bin 690 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 126 bin 408 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 261 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 416 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 874 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 648 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 151 milyon 374 bin 480 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 152 milyon 266 bin 499 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 261 Lira 19 Kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 261 Lira 19 Kuruş - Son Dakika
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