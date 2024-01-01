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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 385 Lira 49 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 385 Lira 49 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 385 lira 49 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 16 milyon 126 bin 408 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 202 milyon 867 bin 24 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 385 Lira 49 Kuruş
01.01.2024 - 14:59,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 385 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 126 bin 408 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 43 bin 8 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 385 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 304 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 4 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 766 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 202 milyon 867 bin 24 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 202 milyon 843 bin 748 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 385 Lira 49 Kuruş - Son Dakika
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