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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 640 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 640 lira olarak belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 640 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 34 bin 400 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 714 bin 212 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 640 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 585 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 272 lira, satış fiyatı ise 12 bin 8 lira olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 192 milyon 906 bin 485 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 191 milyon 614 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 640 lira olarak belirlendi
18.12.2023 - 14:48,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 640 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 34 bin 400 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 714 bin 212 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 640 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 585 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 272 lira, satış fiyatı ise 12 bin 8 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 192 milyon 906 bin 485 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 191 milyon 614 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 640 lira olarak belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12 bin 640 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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