Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 818 lira 87 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 803 bin 170 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 791 bin 767 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 818 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 225 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 259 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 377 lira 93 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 143 milyon 270 bin 10 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 143 milyon 251 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8.818,87 TL - Son Dakika
TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Ocak-Şubat ayları arasında 48 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4. sırada yer aldı. Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında ise 40. sırayı aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda yeni bir fidanlık açarak, yerli üreticilerden tedarik edilen ağaçları yeşil alanlara dikiliyor.
Vali Karadeniz, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek, birlik başkanı Mustafa Ör'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarım ve hayvancılığın Sakarya'nın gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Vali Karadeniz, üreticilere destek sağlanacağını belirtti. Ör ise üreticilerin haklarının korunması ve ürünlerin pazarlanması konusunda görüşlerini aktardı.
Güdül Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında, 430 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli toplam 43 ton tohumluk nohut dağıtıldı. Dağıtım programında Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ve diğer ilgililere teşekkür etti.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, KDV ve ÖTV güncellemelerinin fiyatlara etki ettiğini söyleyerek, son 1 yılda akaryakıta yüzde 300 civarında zam geldiğini belirtti. Polat, akaryakıta 2021 yılından beri toplam yüzde 550 ve son 1 yıl içerisinde de yüzde 300'e yakın zam geldiğini ifade etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'den Mersin'e ulaşacak tren yolu projesiyle ilgili çalışmaları üstleneceğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları ve belediye çalışanlarının ücretleri konusundaki hassasiyetini vurguladı. Çopuroğlu, ayrıca Kayseri'ye yapılacak yüksek hızlı tren ve sanayicilerin yeşil pasaport alabilmesi konularında da açıklamalarda bulundu.
Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.
Efeler Belediyesi, ilçede Pazar günü kurulacak olan semt pazarlarının, yerel seçim sebebiyle bugün kurulduğunu duyurdu. Pazar günü ilçe genelinde kurulan Soğukkuyu, Kemer, Efekent ve Kurtuluş semt pazarlarının seçim yasakları sebebiyle 30 Mart Cumartesi günü kurulduğunu duyurdu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Trafik Park'ta açtığı satış birimleriyle kadın üreticilere destek oluyor. Kadınlar, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırırken aynı zamanda bütçelerine katkı sağlıyorlar.
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