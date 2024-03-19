Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.814,65 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.814,65 TL

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9.814,65 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 2.630.325 TL oldu. Türkiye'ye 198 milyon 626 bin 76 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

19.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:25
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 814 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 630 bin 325 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 101 bin 64 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 814 lira 65 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 268 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 305 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 323 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 198 milyon 626 bin 76 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 796 bin 57 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.814,65 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.814,65 TL - Son Dakika
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