Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.998,20 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.998,20 TL

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9.998,20 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 26 milyon 291 bin 788 TL olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 189 milyon 327 bin 591 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

15.03.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 998 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 26 milyon 291 bin 788 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 179 bin 229 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 998 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 633 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 498 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 498 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 189 milyon 327 bin 591 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 189 milyon 531 lira 192 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.998,20 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9.998,20 TL - Son Dakika
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