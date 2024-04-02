Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 26 Lira 87 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 26 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 315 bin 600 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 703 bin 806 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 26 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 376 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 478 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 575 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 276 bin 29 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 118 milyon 273 bin 430 metreküp olarak kayıtlara geçti.