Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 26 Lira 87 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 26 lira 87 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 315 bin 600 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 703 bin 806 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 26 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 376 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 478 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 575 lira 53 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 118 milyon 276 bin 29 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 118 milyon 273 bin 430 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, ülkede 100 milyon kilovatı aşkın toplam kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşan eyalet düzeyindeki ilk bölge oldu. Bölgenin 100 milyon kilovatlık kurulu yeni enerji kapasitesi, yılda yaklaşık 230 milyar kilovat saat yeşil elektrik üretecek ve 190 milyon tondan fazla karbondioksit emisyonu azaltmaya eşdeğer 70 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlayacak. Bölge, yıl içinde kurulu yeni enerji kapasitesine 40 milyon kilovat daha eklemeyi planlıyor ve bu sayede bölgedeki kurulu termik enerji kapasitesini geçmesi bekleniyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir iş yerinde 165 adet 50 gramlık ve 50 adet 125 gramlık bandrolsüz nargile tütünü bulundu. Şüpheli şahıs hakkında işlemler başlatıldı.
Son yıllarda ülkemizde artan enflasyon ve yükselen döviz kurları nedeniyle pek çok teknolojik ürün için zam kaçınılmaz oldu. SSD'ler (Katı Hal Sürücü) de bundan nasibini aldı. Fakat son gelişmelere göre büyük bir zam daha yolda. Ancak bu zam sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanacak. Peki SSD fiyatı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar… SSD fiyatları neden artacak? Son gelişmelere göre SSD pazarında tüketici talebinin artması ile birlikte yakın bir zamanda fiyat artışlarının yaşanacağı aktarılıyor. Üreticilerin büyük çoğunluğunun zam yapması bekleniyorken, özellikle Samsung ve Western Digital firmalarının birkaç ay önceki ekonomik gerilemenin ardından kar oranlarını ciddi seviyede artırmak istediği belirtiliyor. Market araştırma şirketi TrendForce'a göre tüketici SSD'leri için yüzde 10 ila 15 arasında bir fiyat artışı beklenirken, bu oranın kurumsal SSD'lerde ise yüzde 25'e kadar çıkacağı söyleniyor. Ancak sadece bununla kalmayacak. Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki çeyreklerde de fiyat artışları yaşanacak ve zam oranı yüzde 40'a kadar çıkacak. Bu bağlamda şu anda fiyatların en ucuz seviyede olduğu söyleniyor. Son olarak bu durumun tüketicilere olumsuz yansısa da SSD sektörünün büyümesi için gerekli olduğu belirtiliyor. Kaynağa göre SSD fiyatları için yapılacak zamlar yakın zamanda hissedilmeye başlanacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi üzerinde yapılan ödemelerde işlem tutar limitlerini yükseltti. Buna göre, tek seferde 100 bin TL'ye kadar para gönderimi yapılabilecek. Ayrıca FAST-TR Karekod sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler için limit 250 bin TL olacak.
Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, ilçe ve şube müdürleri tarafından sunumlar yapılarak Kars'ta hayata geçirilecek projeler, hayvan sağlığı ve hareketleri, kırsal kalkınma ve gıda denetimleri konuşuldu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın başkenti Moskova'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu. Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, saldırının gerçekleştiği Crocus City Hall'ün önüne çiçek bıraktıktan sonra Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'u ziyaret etti. Bağlıkaya, turizmin dostluk köprüleri kurmada ve acıları dindirmede önemli bir rolü olduğunu belirterek, tüm Rus halkına sabır ve başsağlığı diledi. ATOR Başkanı Maya Lomidze ise ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu ifade ederek, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşullarını sürdüreceklerini belirtti. Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini bildirdi. TBB Başkanı Alpaslan Çakar ise TCMB ile iletişimlerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etti.
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