Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 991 Lira 81 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 991 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 886 bin 63 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 485 bin 864 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 991 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 489 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 491 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 492 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 206 milyon 72 bin 600 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 205 milyon 897 bin 811 metreküp olarak kayıtlara geçti.