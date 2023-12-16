Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 993 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 766 bin 520 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 23 milyon 104 bin 90 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 993 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 62 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 643 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 344 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 170 milyon 282 bin 473 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 171 milyon 474 bin 59 metreküp olarak kayıtlara geçti.