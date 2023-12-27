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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 190 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 16 milyon 512 bin 45 lira oldu. Türkiye'ye dün 189 milyon 178 bin 683 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi
27.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:42
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 190 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 512 bin 45 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 695 bin 712 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 190 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 356 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 799 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 580 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 189 milyon 178 bin 683 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 188 milyon 378 bin 183 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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