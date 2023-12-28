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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 567 Lira 87 Kuruş - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 567 Lira 87 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 567 lira 87 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 21 milyon 309 bin 416 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 196 milyon 270 bin 727 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 567 Lira 87 Kuruş
28.12.2023 - 15:17,  Güncelleme: 15:18
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 567 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 309 bin 416 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 512 bin 45 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 567 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 697 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 196 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 939 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 196 milyon 270 bin 727 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 196 milyon 67 bin 707 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 567 Lira 87 Kuruş - Son Dakika
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