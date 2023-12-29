 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 112 Lira 25 Kuruş - Son Dakika
Üye Girişi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 112 Lira 25 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 891 bin 231 lira oldu. 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 112 lira 25 kuruş olarak kaydedildi. Türkiye'ye 186 milyon 883 bin 904 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 112 Lira 25 Kuruş
29.12.2023 - 14:57,
Abone Ol

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 112 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 891 bin 231 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 21 milyon 309 bin 416 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 112 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 569 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 717 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 506 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 186 milyon 883 bin 904 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 186 milyon 792 bin 911 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 112 Lira 25 Kuruş - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:20:49. #1.12#
SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 112 Lira 25 Kuruş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement