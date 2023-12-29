Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 112 Lira 25 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 112 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 891 bin 231 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 21 milyon 309 bin 416 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 112 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 569 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 717 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 506 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 186 milyon 883 bin 904 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 186 milyon 792 bin 911 metreküp olarak kayıtlara geçti.