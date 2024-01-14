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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 11 bin 435 lira 90 kuruş olarak belirlendi - Son Dakika
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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 11 bin 435 lira 90 kuruş olarak belirlendi

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 500 bin 668 lira oldu. 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 435 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Türkiye'ye 227 milyon 937 bin 206 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 11 bin 435 lira 90 kuruş olarak belirlendi
14.01.2024 - 14:32,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 435 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 500 bin 668 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 725 bin 643 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 435 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 481 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 7 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 864 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 937 bin 206 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 229 milyon 329 bin 959 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 11 bin 435 lira 90 kuruş olarak belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 11 bin 435 lira 90 kuruş olarak belirlendi - Son Dakika
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