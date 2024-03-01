Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 969 Lira 41 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 969 Lira 41 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 784 bin 69 lira oldu. 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 969 lira 41 kuruş olarak kaydedildi. Türkiye'ye 177 milyon 364 bin 435 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

01.03.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 969 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 784 bin 69 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 326 bin 909 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 969 lira 41 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 801 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 517 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 420 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 364 bin 435 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 177 milyon 222 bin 950 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 969 Lira 41 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 969 Lira 41 Kuruş - Son Dakika
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