Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 825 lira 3 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 172 bin 985 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 315 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 825 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 284 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 370 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 383 lira 78 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 103 milyon 293 bin 973 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 104 milyon 703 bin 186 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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