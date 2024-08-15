Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 782 lira 19 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 15 milyon 114 bin 27 lira oldu. Türkiye'ye 129 milyon 79 bin 699 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

15.08.2024 14:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 782 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 114 bin 27 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 762 bin 403 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 782 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 283 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 371 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 193 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 79 bin 699 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 389 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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