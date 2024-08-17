Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 658 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 439 bin 266 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 419 bin 109 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 658 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 410 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 241 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 75 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 121 bin 737 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 568 bin 349 metreküp olarak kayıtlara geçti.???????