Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 785 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 417 bin 750 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 656 bin 705 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 785 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 290 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 374 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 196 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 925 bin 306 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 525 bin 213 metreküp olarak kayıtlara geçti.