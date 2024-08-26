Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 775 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 871 bin 889 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 107 bin 425 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 775 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 328 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 364 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 186 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 44 bin 361 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 33 bin 443 metreküp olarak kayıtlara geçti.