Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 701 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 701 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 701 lira 10 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 16 milyon 955 bin 287 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 140 milyon 17 bin 101 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

30.08.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 701 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 955 bin 287 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 208 bin 920 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 701 lira 10 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 449 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 286 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 116 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 17 bin 101 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 139 bin 285 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 701 Lira Oldu - Son Dakika

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